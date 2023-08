Benzina | in autostrada si sfiorano i 2 euro al litro La sottosegretaria al Mef Albano | «Non ci sono presupposti per un taglio delle accise»

(Di martedì 1 agosto 2023) È di 1,984per lae 1,854per il diesel la media nazionale del prezzo aldei carburanti in. A rivelarloi dati pubblicati sul sito del ministeroImprese e del Made in Italy. Il prezzo internazionale del petrolio «non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al valore di riferimento indicato nel Def che consenta l’adozione del decreto di riduzionealiquote di accisa applicate al gasolio e alla», ha detto laal Mef, Lucia, rispondendo ad un’interrogazione di Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze della Camera. Non sarà quindi possibile per ora intervenire con un ...

Urso ha parlato anche dei rincari registrati in occasione del primo esodo estivo , con lache ha sfondato il tetto di 2,5 euro al litro in. 'I recenti aumenti, di 4 centesimi del ...... sono la provincia autonoma di Bolzano e la Puglia a far registrare i valori più alti, rispettivamente 1,945 e 1,943 euro al litro per laverde self - service in. Sotto la soglia ...... coi carburanti spesso più costosi in, sotto determinate insegne o nei centri storici. ... Al Fisco oltre metà della spesa per laInsomma, listini molto diversi anche tra quartieri ...

Benzina, in autostrada si sfiorano i 2 euro al litro. La sottosegretaria al Mef Albano: «Non ci sono presupposti per un ... Open

Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione..L'obbligo di esporre i cartelli con il prezzo medio nelle stazioni di rifornimento è in vigore da oggi, accanto a quelli con i prezzi praticati ...