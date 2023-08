(Di martedì 1 agosto 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi siamo l’Italia, una Nazionale che da sempre ha avuto una grande tradizione nei campionati del mondo. L’aspirazione è sempre quella di vincere, però alle volte bisogna essere obiettivi. L’anno scorso sono tornato dal Mondiale molto soddisfatto per l’andamento dei 10 giorni che siamo stati assieme, quello che avevo chiesto è stato eseguito in gara, e questo mi ha reso felice. Bisogna essere uniti per un unico obiettivo, vogliamo riportare la maglia di campione del mondo in Italia, in una corsa di un giorno non c’è nulla di scontato e non bisogna avere paura di nessuno. Perchè non credere in un mezzo miracolo?”. Lo ha detto il ct delDaniele, nel corso di una conferenza stampa all’Autodromo del Mugello, a Scarperia, dove sono statiti i nomi dei nove azzurri per la prova in linea: Andrea ...

Bennati svela l’Italbici per Glasgow “Trentin capitano” Notiziario USPI

