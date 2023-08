Bennati svela l’Italbici per Glasgow “Trentin capitano” Notiziario USPI

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi siamo l’Italia, una Nazionale che da sempre ha avuto una grande tradizione nei campionati del mondo.Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana di ciclismo su strada, ha diramato le convocazioni per la prova in linea dei Mondiali, che andrà in scena domenica 6 agosto a Glasgow. Gli azzurri si prese ...