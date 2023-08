Benji | “Sto imparando a fare a meno di certe sostanze Fede? Pensa che mi sia appropriato di qualcosa”

(Di martedì 1 agosto 2023) “In un mondo che venera soldi e ostentazione ed in cui si fa a gara a chi guadagna di più su OnlyFans, avere dei principi e dire ‘voglio una famiglia e penso alla mia salute’ è un atto di ribellione molto punk rock”. A dirlo è Benjamin Mascolo, pronto a tornare sulla scena dopo la rottura con l’altra metà del duorico Rossi. “Ho provato cose diverse, musicalmente, professionalmente e umanamente. Volevo mostrare a me stesso di poteranche altro oltre al pop”, ha raccontato al Corriere della Sera, parlando del suo ritorno alla musica dopo aver vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti. “Ho imparato che molte gabbie sono mentali e che non è tutto oro quel che luccica. Hollywood, gli Usa: lì tutto si basa sulle apparenze. È Instagram nella vita reale, e anche peggio. Sono stato nella fabbrica del ...

Ora vivo una vita quasi da atleta: sono attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo". Mascolo ha anche parlato dei fan di Benji&Fede che secondo lui non hanno ancora metabolizzato la separazione. "Ma il messaggio che sto mandando è che faccio quello che mi pare. Se mi va di rifare un mio brano in chiave diversa lo faccio. 'See You' è nato perché in quel momento lo sentivo profondamente, come quando ho mandato via Bella".

Benji: «Sto imparando a fare a meno di certe sostanze. Federico Pensa che mi sia appropriato di qualcosa di... Corriere della Sera

Il cantante ex metà del duo Benji & Fede ha parlato della sua nuova vita in una lunga intervista al Corriere della sera dopo l’esperienza americana ...Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sul conto della sua amicizia con Federico Rossi e sulla sua vita dopo l'addio a Bella Thorne.