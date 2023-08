Benji Mascolo sulle nuove tensioni con Federico | “Qualcosa che sente suo”

Leggi su biccy

(Di martedì 1 agosto 2023) Insieme sia sul palco che nella vita,Rossi per anni sono stanti colleghi e anche grandi amici, poi nel 2020 l’annuncio della separazione e la storia con Bella Thorne che ha portato il cantante di Finché le Stelle Non Brillano lontano dal suo bff. Adesso Benjamin è tornato in Italia, ma le cose non sono migliorate, anzi, pare che tra i due artisti ci sia maretta. Su Cosmopolitannon ha voluto dire seancora l’amico e ha specificato di non voler commentare nemmeno la scelta di rifare la loro hit Dove e Quando con i Finley: “Se lo sento ancora e se ho ascoltato il suo featuring con i Finley? Allora, non vorrei commentare quello che è successo, non voglio dire nulla. Io adesso vado per la mia strada e lui per la sua. Perché ormai ognuno fa le sue scelte nella ...