Benjamin Mascolo svela di essersi fidanzato e confessa | “Sto imparando a fare a meno di certe sostanze” E a proposito di Federico Rossi…

(Di martedì 1 agosto 2023) Nell’ultimo periodo la vita di, cantante ed ex componente del duo Benji e Fede, ha subito diversi cambiamenti importanti e non sono mancati i periodi di crisi, come raccontato dallo stesso cantante e attore in un lungo post pubblicato su Instagram nelle scorse settimane. Ma orasi è ripreso appieno e in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della sera, il cantante ha parlato della sua nuova vita, dal ruolo in After Everything alla sua vita sentimentale, rivelando anche di aver ritrovato l’amore, dopo la fine della sua storia con Bella Thorne. Adell’esperienza sul set di After Everything, l’ultimo capitolo della saga After,ha rivelato di aver vissuto un’esperienza bellissima e di aver instaurato un ottimo legame con tutti, in particolare con ...