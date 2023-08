Benjamin Mascolo e il mal di vivere | “Sto imparando a fare a meno di certe sostanze Hollywood? Ne sono uscito nauseato”

(Di martedì 1 agosto 2023)lontane le estati dove, tra tuffi in piscina e like su Instagram, orde di teenager cantavano le hit di Benji e Fede. I due (oggi ai ferri corti)diventati adulti e hanno deciso di intraprendere da solisti le loro carriere tra nuove visioni e bilanci degli ultimi anni dal 2020 ad oggi. Ad iniziare a sviscerare i prossimi progetti è stato proprio, classe 1993, in un’intervista al Corriere Della Sera. Dopo la fine della sua relazione con Bella Thorne nel 2022, il cantante e musicista si è poi avvicinato anche al mondo del cinema per tornare definitivamente in Italia. “Ho imparato che molte gabbiementali e che non è tutto oro quel che luccica., gli Usa: lì tutto si basa sulle apparenze. È Instagram nella vita reale, e anche peggio. ...

in arte Benji, classe 1993, ha scalato le classifiche in duo con Fede alias Federico Rossi. Ha vissuto tra l'Italia e gli Usa e ora ha ripreso a fare musica. Cimentandosi, spiega al ...È del 2019, invece, la sua collaborazione al singolo "Sale" con Benji&Fede (aliase Federico Rossi ), poi inserito nell'album Good Vibes del duo modenese. Il brano riscuote un grande ...Leggi Anche Federico Rossi svela un retroscena inedito sulla rottura conPartiamo da febbraio 2020. La separazione da Benji e l'arrivo della pandemia: come hai vissuto tutto questo Penso di aver imparato in quel periodo una grande lezione. Mi sono trovato ...

Benji: «Sto imparando a fare a meno di certe sostanze. Federico Pensa che mi sia appropriato di qualcosa di... Corriere della Sera

Benjamin Mascolo racconta la sua vita dopo la fine del duo Benji & Fede, tra musica e cinema (è tra i protagonisti del nuovo film della saga «After»): «Il mio dilemma è: si può fare arte anche senza c ...Abbiamo incontrato Mario Cantone, l'iconico Anthony di 'Sex and the City' e di 'And Just Like That', e la new entry Sebastiano Pigazzi ...