Benevento | si chiude la telenovela Meccariello | c’è l’annuncio ufficiale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLasi è finalmente chiusa. Biagioè un nuovo calciatore dele potrà finalmente vestire, per la prima volta in carriera, la maglia giallorossa. La Strega ha deciso di affondare il colpo prelevando il centrale originario di Airola dalla Spal e consegnando a Matteo Andreoletti il rinforzo richiesto. Il tecnico bergamasco aveva ammesso senza remore di aspettarsi un difensore, in modo da completare un reparto rimasto orfano di Glik, Leverbe, Veseli e Tosca. L’intervento di Oreste Vigorito ha sbloccato la situazione, permettendo a Marcello Carli di assicurarsi un giocatore di assoluto valore per il campionato di serie C.è arrivato poco fa attraverso i canali ufficiali della società di via Santa Colomba: “Il ...