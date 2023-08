Benevento | qualcosa si muove intorno ai possibili partenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno in cui ilufficializza il terzo colpo estivo, prelevando Biagio Meccariello dalla Spal, si registrano movimenti, seppur di lieve entità,a quei calciatori in predicato di lasciare il Sannio. In realtà, le notizie più rilevanti riguardano Acampora e Moncini, due elementi che Marcello Carli tratterrebbe volentieri ma che non hanno mai nascosto la loro intenzione di cambiare aria. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Pisa e dalla Toscana riferiscono di un’offerta da 300mila euro rispedita al mittente dalla Strega dopo un contatto con la dirigenza nerazzurra. L’attaccante, assente contro l’Olimpius Roma ufficialmente per un fastidio al flessore, continua invece ad attirare le attenzioni di diversi club cadetti. Goretti lo porterebbe volentieri alla Reggiana, ci sarebbero stati anche degli ...