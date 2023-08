Belen esagerata | si vede tutto | lo zoom proprio in quel punto toglie ogni dubbio

(Di martedì 1 agosto 2023) Scatto senza freni perRodriguez che ha deciso di infiammare ancora di più questa calda estate mettendo in mostra le sue forme sexy. Estate a dir poco rovente perRodriguez che sta facendo i conti con più di qualche burrascosa situazione. La prima, che da settimane sta facendo discutere milioni di italiani, èla relativa alla sua separazione da Mediaset. In questi giorni sono state ufficializzate le trasmissioni e i conduttori del prossimo palinsesto e la modella argentina è rimasta clamorosamente fuori dai giochi, se ci sarà ancora spazio per lei all’interno dell’azienda è ancorada valutare. Poi, una volta appurato il suo ridimensionamento televisivo, nuove vicende sono tornate a riempire le giornate estive dell’influencer. Nuova aria di crisi tra lei e il suo ormai storico ...

Fotogallery -Rodriguez tra le braccia di un altro: ecco chi è Ultimo Aggiornamento 27/07/23 Fotogallery - Anna Tatangelo e Mattia Narducci, passionea Ibiza Ultimo Aggiornamento 26/07/23 ...... non facendo mistero di credere che la reazione dell'ex gieffina sia stata assolutamente: ... Come andrà a finireRodriguez, il suo ex lo ha ammesso senza problemi: 'Ecco in che rapporti ...... non facendo mistero di credere che la reazione dell'ex gieffina sia stata assolutamente: ... Come andrà a finireRodriguez, il suo ex lo ha ammesso senza problemi: 'Ecco in che rapporti ...

Belen esagerata, si vede tutto: lo zoom proprio in quel punto toglie ... Grantennis Toscana

Belen Rodriguez travolta dal gossip: con Lorenzoni è tutta una montatura Il mondo dei personaggi pubblici e delle celebrità è spesso travolto da voci, pettegolezzi e titoli sensazionali. E, proprio c ...Poteva rivelarsi un’estate piena di cambiamenti per Belén Rodríguez, che dopo l’arrivo del nuovo compagno sembra pronta anche a cambiare emittente televisiva. Le voci che sembravano vederla sempre più ...