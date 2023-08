Belen e Stefano De Martino | Maria De Filippi prova a mettere pace | il gossip

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 agosto 2023) Per l'ennesima voltaDesono stati travolti dal. Nelle ultime settimane si è parlato di un avvicinamento dell'argentina a Elio Lorenzoni che sarebbe apparso all'improvviso proprio mentre il suo matrimonio stava naufragando per l'ennesima volta. L'imprenditore si sarebbe lasciato immortalare dai paparazzi anche quando stava entrando nell'appartamento diper trascorrere con lei la notte. Secondo fonti vicine, intercettate anche da TvperTutti.it, pare che tra i due ci sia un'amicizia decennale. In questi giornista trascorrendo le vacanze in montagna: dipinge, si gode le passeggiate in mezzo alla natura, pensa, lancia frecciatine invece che narrare chiaramente la sua crisi sentimentale, mentreDe...