Beauty News agosto 2023 | c’è tanto da sognare quest’estate

Leggi su amica

(Di martedì 1 agosto 2023) Le vacanze potranno anche essere iniziate, ma il mondo della bellezza sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Ed è così che, tra una siesta all’ombra degli alberi e un pomeriggio di shopping, lediraccontano gli appuntamenti imperdibili del mese. Novità, in un certo senso, inaspettate, che preannunciano un autunno ricco di eventi e prodotti da sperimentare. Prime volte rivoluzionarie, che guardano al passato, ma anticipano il futuro delle maison modaiole più amate, senza perdere di vista il proprio DNA. Ma anche tecnologie rivoluzionarie, che semplificheranno la vita degli sportivi., poi, si rivela un mese dedicato agli anniversari importanti, da celebrare tra limited edition e collezioni piene di magia. Per non perdervi niente, ecco un promemoria in continuo ...