Beautiful Anticipazioni Americane | Brooke bacia Ridge | ma…

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 1 agosto 2023): Taylor contro! Ledici rivelano che con il ritorno di, Taylor e lei torneranno ad essere nemiche. La donna chiederà aun consiglio su come uscire dalla crisi con Hope e Liam e suo figlio, ma lui non potrà aiutarla. Taylor non riuscirà a perdonareper quanto è successo e l’accuserà di voler spingere Hope a perdonare Thomas. La Logan, però, riuscirà a calmare le acque e a far capire a Taylor che la situazione non è esattamente come sembra.: che cosa riveldi: ...