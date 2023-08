Bayern Monaco | Tuchel | “Sommer spinge per l’Inter | ma per ora è il nostro portiere”

(Di martedì 1 agosto 2023) Thomas, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa facendo chiarezza sul futuro di Yann, nel mirino del: “Il desiderio del giocatore è quello di andare al, ma ilcompito è proteggere gli interessi del club.è un grandee un uomo chiave alno dello spogliatoio. Ha un contratto con noi, ma è normale che abbia altri pensieri. Capisco che per lui non sia facile essere del tutto libero e in fiducia, tuttavia per il momento è ancora il“. Infine, una chiosa su Neuer: “Sta facendo il possibile per tornare in campo al più presto“. SportFace.

Lo ha detto, in conferenza stampa, il tecnico dl, Thomas Tuchel, a proposito della posizione relativa a Yann Sommer, il portiere finito da un po' nel mirino dell'Inter. Per i nerazzurri ...Oltre a Chiesa, il Barcellona sta pensando a Bernardo Silva del Manchester City, Giovanni Reyna del Borussia Dortmund, Gabri Veiga del Celta de Vigo, Leroy Sané del, Giovanni Lo Celso ...- A quale calciatore attuale possiamo paragonarlo 'Penso che il suo stile di gioco sia simile a quello di Kimmich del'. - E chi è il calciatore che lui ammira di più 'Ce ne sono di ...Il tecnico dei bavaresi: 'Per ora lo svizzero è il nostro portiere'.MILANO (ITALPRESS) - 'Non è facile per lui essere pienamente libero e in ...La telenovela Yann Sommer continua. E Thomas Tuchel gela l'Inter. "Non è semplice per lui, ha questo desiderio di andare all'Inter, ma ha un contratto e al momento è il nostro portiere ", ha dichiarat ...