(Di martedì 1 agosto 2023) Ilha confermato la propria scarsa attitudine alle gare in trasferta e anche se alla vigilia la sfida contro l'era in salita nessuno si aspettava un tracollo come quello dei bielorussi, sconfitti 6-2 sul campo dei ciprioti e praticamente costretti a dire addio al sogno di partecipare ai gironi di

Dopo il 6 - 2 dell'andata, probabile una nuova partita da almeno tre gol in- Aris. I bulgari del Ludogorets, che hanno una buona tradizione recente in Europa dove lo scorso anno hanno ......45 - Ballkani (KOS) - Ludogorets (BUL) 2 - 0 (45+1 Korenica, 55 Zyba) 20:45 - Klaksvik (FRO) - Ferencvarosi (HUN) 0 - 0 20:45 - FK Partizani (ALB) -(BLR) 1 - 1 (58 Antilevski, 66 ...Commenta per primo Si sono disputate stasera altre sfide valide per l'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2023/24. Questi i risultati: Aris -6 - 2 Sheriff Tiraspol - Maccabi Haifa 1 - 0 Rakow - Qarabag 3 - 2 Klaksvik - Hacken 0 - 0 Ludogorets - O. Ljubljana 1 - 1

Bate Borisov-Aris Limassol (Champions League, 01-08-2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

I pronostici di martedì 1 agosto: ci sono le partite di ritorno delle qualificazioni di Champione League e Conference League e le amichevoli.Prosegue l'estate di calcio in Europa e nel mondo. Tante le partite in questo 1 agosto, con il Mondiale femminile sugli scudi. Altre quattro le partite che verranno disputate quest'oggi, per cui non c ...