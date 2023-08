Basket femminile | Europei Under 20 2023 | l’Italia batte il Belgio e prenota un ottavo di finale “morbido”

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Terzo e ultimo incontro del girone D per20 die a Vilnius le azzurre sono scese in campo contro il. Girone equilibratissimo dopo le prime due giornate, con tutte e quattro le formazioni con una vittoria e una sconfitta all’attivo. Per le azzurre esordio vincente con la Turchia prima del ko con la Lituania, mentre per le belghe successo con la Lituania e poi sconfitta con la Turchia. Vince la squadra azzurra, ma fatica più del dovuto contro uninferiore, con un match chepoteva e doveva chiudere prima, ma che nel terzo quarto permette di riaprire. Finisce 76-68, con 22 punti per Matilde Villa, 9 punti per Adele Cancelli e 8 punti per Eleonora Villa, migliori marcatrici per le azzurre. Ecco la cronaca. Avvio ...