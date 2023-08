Basket | Coppa Italia | l’evento si terrà a Torino nel 2024 e nel 2025

(Di martedì 1 agosto 2023) Mentre l’estate cestistica porta con sé tinte d’azzurro verso l’inizio dei Mondiali di2023, la LegaSerie A (LBA) ha reso noto che le prossime due edizioni della, ossia, si disputeranno nella stessa sede e in continuità: in quel del Pala Alpitour di. Una visione triennale, pensando anche aldi qualche mese fa, relativo alla stagione 2022-2023, con le date del 14-18 febbraio, che sono state rese note ufficialmente pensando alla manifestazione dell’anno prossimo, a cui, va ricordato, potranno accedere solo le prime otto classificate al termine del girone d’andata della Serie A. “LBA e le sue squadre accolgono con piacere la definizione dell’accordo per le prossime due edizioni ...

In 7 anni insieme al marchio OraSì, ilRavenna ha raggiunto due semifinali playoff promozione di Serie A2 (2017 e 2022), una finale e una semifinale diItalia Serie A2 (2018 e 2022 ...Siglato l'accordo tra la Legae la Regione Piemonte: il trofeo si assegnerà al Pala ...Per altri due anni, le Frecciarossa Final Eight diItalia disi terranno a Torino , presso il Pala Alpitour. Nella mattinata odierna di martedì 1 agosto, la Giunta comunale ha infatti approvato la bozza di protocollo di intesa per la ...

Basket, la Coppa Italia si giocherà a Torino per i prossimi due anni Tag24

Torino continuerà ad ospiterà la Coppa Italia di Basket. Il capoluogo piemontese è stato scelto come sede per il 2024 e il 2025.Torino e la Regione Piemonte ospiteranno anche per i prossimi due anni la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket. Con una delibera proposta dall'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Dom ...