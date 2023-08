Basilico | l’erba aromatica perfetta per l’estate e per la salute

Leggi su dilei

(Di martedì 1 agosto 2023) Gradevole e profumato, ilè l’alleato perfetto per rendere aromatiche e stuzzicanti tante ricette estive e non solo. È una pianta ampiamente usata nella cucina mediterranea, ricca di proprietà benefiche e ideale per la dieta, con le sue 49 calorie ogni 100 grammi. Possono sembrare tante, ma sono da mettere in relazione alla quantità media di consumo di. Una piccola manciata di foglioline, per aromatizzare i pomodori o la pasta, contengono davvero poche calorie, ma nelle sue foglie si nasconde una miniera di benessere. Questo alimento, infatti, è ricco di sali minerali e vitamine che migliorano la funzionalità di apparati e organi come il sistema nervoso, il sistema immunitario, grazie al buon apporto in vitamina C, e l’apparato digerente, grazie alle tante fibre che contiene, favorendo la digestione e riducendo l’assorbimento dei ...