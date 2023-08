Baronissi | Valiante si stringe nel ricordo di Marcello Torre

ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 31 luglio ARTICOLO SUCCESSIVO, il sindacoincontra la figlia di Marcello Torre per affermare impegno per la ...' Siamo alla terza edizione della rassegna che ci fa compagnia nei mesi più intensi dell ' estate - afferma Gianfrancosindaco di- e lo fa rinnovandosi di anno in anno, portando ...ARTICOLO PRECEDENTE, il sindacoincontra la figlia di Marcello Torre per affermare impegno per la legalità ARTICOLO SUCCESSIVO Amalfi, in Costiera da domani targhe alterne tutti i ...

Baronissi. sindaco Valiante incontra la figlia di Marcello Torre Ottopagine

Domani pomeriggio mercoledi 2 agosto alle ore 17.30 al Palazzo di Citta' di Baronissi Annamaria Torre, figlia del Sindaco di Pagani assassinato dalla camorra l'11 dicembre 1980 e don Tonino Pal ...Il 30 maggio 1980 l'avvocato e politico Marcello Torre, impegnato sin da giovane sul fronte della legalità e dei diritti civili, in vista delle imminenti elezioni politiche nel Comune di Pagani, ...