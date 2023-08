Barcellona | un attaccante può partire

(Di martedì 1 agosto 2023) Ez Abde può lasciare il: come riferisce Sport, il giovane esterno offensivo non è soddisfatto della propria posizione...

Commenta per primo Ousmane Dembélé si avvicina al PSG : ilha autorizzato l'francese a trattare il proprio contratto con i parigini, a riferirlo è RMC Sport .... il club transalpino, infatti, sarebbe intenzionato a pagare i 50 milioni della clausola rescissoria dell'classe '97, legato alda un altro anno di contratto. L'ex Borussia ...Secondo quanto riporta "L'Equipe" il club francese avrebbe attivato la clausola rescissoria pari a 50 milioni che legava l'transalpino al. Il Psg avrebbe fatto il formale ...

Juventus e Milan non riescono a contrastare il Barcellona che sta per accogliere Ivan Fresneda dal Real Valladolid ...La situazione intorno a Kylian Mbappé sta portando numerosi club in giro per il mondo a interessarsi alla situazione con il francese che sta vivendo un’estate da autentico separato in casa con il Pari ...