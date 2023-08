‘Barbuti Festival’ | in scena il teatro senza tempo di Goldoni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023)di lettura: 2 minutiVenerdì 4 agosto, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVIII edizione della rassegna estiva di“Barbuti Festival”, Idea Live Aps presenta “Le smanie per la villeggiatura”, da un’idea di Pasquale De Cristofaro. Riduzione e adattamento di Corradino Pellecchia, regia di Alessandro Tedesco. Con: Mario Capone, Antonio Coppola, Francesca Cercola, Guido Di Geronimo, Emilia Fauci, Ludovica Ferraro, Andrea Palladino e Alessandro Tedesco. Scene e Costumi: Massimiliano Costabile, Coreografie: Michela Chirico (ingresso 10 euro). Napoli, 1933. Tra ansie, gelosie, ripicche e arrabbiature, i preparativi per le vacanze di alcuni borghesi che desiderano apparire agiati. Al centro della vicenda, la gelosia di Leonardo Pelagatti per Beatrice Tagliafico, figlia del Cav. Filippo, ricco ...