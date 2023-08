Barbie | il monologo di America Ferrera che parla di tutte noi

Leggi su dilei

(Di martedì 1 agosto 2023) L’estate del 2023 verrà ricordata (anche) per un’esplosione dellamania. Complice il film di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della celebre bambola, Ryan Gosling in quelli di Ken ein quelli di Gloria, un’impiegata della Mattel. Il cast è ricco di attori di spicco e del film se neancora da prima dell’uscita. Del resto, non stupisce: è la pellicola perfetta per intrattenere e far riflettere. E per farlo con parole potenti, come quelle deldi, che riescono are anoi donne. Perché mostrano le tante facce che dobbiamo avere, le richieste costanti a cui ci sentiamo sottoposte, la pressione su ciò che dobbiamo o non dobbiamo essere. Un po’ perché siamo cresciute ...