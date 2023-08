Barbenheimer | il Giappone critica l' account di Barbie per i meme insensibili sulla bomba atomica

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilha richiesto scuse ufficiale dal parte di Warner Bros. dopo l'attività promozionale sui social dell'dia sostegno dele l'ironia. Babenheimer ha detonato al botteghino americano, ma c'è chi si è sentito offeso dall'ironico marketing legato al tema della. Ebbene sì, si tratta proprio del, la cui storia non gli permette di ridere dell'arma nucleare che ha spazzato via due intere città durante la Seconda Guerra Mondiale. Come svela Variety, Warner Bros. Japan ha rilasciato una dichiarazione sull'Twitter ufficiale diin cui sil'accout americano per aver alimentato la ...

Insi protesta per i meme del, a cavallo dell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki Il frutto del lavoro di J. Robert Oppenheimer e del Manhattan Project furono le due bombe ...E le critiche alinvengono portate avanti da tutti, non solo dalle frange più nazionaliste, a testimonianza di come la cicatrice atomica sia ancora particolarmente avvertita ...Stesso approccio - si legge - per il recente lancio del Ghibli Park in, ispirato al mondo incantato di Miyazaki., FENOMENO POLITICO - CULTURALE E SPERANZA PER IL CINEMA 'il ...

Barbenheimer, la Warner cancella un tweet che ha offeso il pubblico ... ComingSoon.it

La Warner Bros. aveva condiviso una fan art che scherzava sul fenomeno americano del Barbenheimer, la double feature con Barbie e Oppenheimer. Ma l'uso scherzoso della bomba atomica in quell'immagine ...Warner Bros Japan sta facendo il diavolo a quattro per i meme su Barbie e Oppenheimer, che rischiano di banalizzare una cosa seria come la bomba atomica.