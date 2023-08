Il giro del mondo green dia fianco del fotografo Stefano Guindani ha toccato l'ultima tappa in Israele per raccontare l'impegno della Fondazione Peres Center for Peace nella cooperazione socio - economica e nell'...... Unicredit/Fineco (4 milioni 998mila 991 euro); Intesa San Paolo/Fideuram (4milioni 999mila 999 euro); Deutsche Invest (5 milioni 45mila 683 euro);(5 milioni 549mila 363 euro); ...I 6 peggiori titoli di luglio sul Ftse Mib Le buone performancedi luglio non hanno ...62%; poco distante segue Saipem con una performance mensile a +14,20%; ancheMPS è sopra il 14% e ...

Banca Generali, in Israele l'ultima tappa del tour green - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il giro del mondo green di Banca Generali a fianco del fotografo Stefano Guindani ha toccato l'ultima tappa in Israele per raccontare l'impegno della Fondazione Peres Center for Peace nella cooperazio ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...