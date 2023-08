Balogun | Inter ora che fai? Tutto dipende da due fattori ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 1 agosto 2023)continua a piacere all’, ma le pretese dell’Arsenal non accennano a diminuire. Per il club nerazzurro l’eventuale offertafondamentalmente da due. DUE? Folarincontinua a piacere all’che, nonostante l’offerta recapitata al West Ham per Gianluca Scamacca, non vorrebbe rinunciare all’affare per lui. L’Arsenal continua a chiedere per lo statunitense tra i 40 e i 45 milioni di euro, sottolineasport, troppi per l’che però ragiona su due. Intanto spera che il club inglese possa abbassare le pretese, proprio per il ruolo marginale in cui ha relegato l’attaccante e poi per la sua volontà (disillusa) di poter giocare. Poi tanto potrebbe essere decisiva la ...