Così confermano i 2 match point salvati a Losanna, le 13 ore inquesta settimana (tre volte ... E ovviamente mi fanno molto piacere i complimenti delle altre, tra le prime a scrivermi, ...... contro la Nigeria nel 1991 " l'Italia dovrà rispondere sulad un imperativo categorico: tre ... la differenza reti (adesso a - 4 contro il - 1 del team di Portanova), a svantaggio delle, ...Ieri sera presso il Campus Gymnasium di Chengdu lehanno superato senza troppe difficolta l'... La Nazionale tricolore scenderà nuovamente indomani 1 aogsto alle ore 14 (italiane), per la ...

Azzurre in campo per conquistare gli ottavi ai Mondiali Agenzia di ... Italpress

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Superare l'ostacolo Sudafrica per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale con le proprie forze, senza do ...La nazionale italiana di calcio femminile non può sbagliare. Dopo la pesante sconfitta contro la Svezia le Azzurre torneranno in campo mercoledì alle 9 (ora italiana) per l'ultima partita del girone G ...