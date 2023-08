Avs presenta una campagna contro il negazionismo climatico | Bonelli | ' E' una risposta al governo'

"La lanciamo oggi, nella giornata in cui il governoil suo ennesimo affondo alla transizione ecologica attraverso le modifiche al Pnrr che tolgono i fondi agli interventi contro il dissesto ...Il Pd non ha partecipato al voto, il M5s si è astenuto e il gruppoha votato a favore, con l'... poi, ha criticato il metodo utilizzato: "Non siuna legge organica sulla gestazione per ...... "Non presentarla sarebbe stato ipocrita" Puntuale, alle 10, la ministra siin Aula. ... De Cristofaro (): "Se rubi al supermercato ti chiamano ladro, se accumuli un debito da un milione di ...L'Aula del Senato respinge la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato oggi con la firma di tutti i gruppi di opposizione, tranne il gruppo dei Cinque stelle che ha deciso di presentare una proposta di legge a parte, ma che ...