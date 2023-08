Avellino Calcio | ceduto Illanes alla Carrarese

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1912 comunica di aver, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore JulianMinucci. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

