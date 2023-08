Auto | Unrae | possibile chiudere 2023 con 1 | 5 mln immatricolazioni**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - Se a luglio il mercato automobilistico ha messo a segno il dodicesimo segno positivo consecutivo ma con una crescita non più a doppia cifra nel secondo semestre il rallentamento della ripresa dovrebbe proseguire, anche perché lo stesso periodo 2022 fu caratterizzato da una progressiva e sostenuta accelerazione. E' la valutazione dell'sui dati appena diffusi dal Ministero delle Infrastrutture. Secondo le stime dell'ildovrebbecon 1,5 milioni di immatricolazioni, anche in virtù del recupero degli ordini dello scorso anno rimasti inevasi: una crescita del 13,9% sul 2022, ma ancora un gap del 21,7% rispetto al 2019. L'analisi della struttura del mercato del mese, sotto il profilo degli utilizzatori, mostra per i privati un andamento in linea con il mercato totale ed ...