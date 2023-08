Auto | a luglio mercato corre ancora | 119 027 immatricolazioni +8 | 8%

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. -(Adnkronos) - Anon si ferma la corsa delmobilistico con 119.207, pari a un aumento dell'8,75% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (109.611 unità), dato che rappresenta il dodicesimo segno positivo consecutivo, anche se con un tasso di crescita in rallentamento. E' quanto emerge dai dati appena diffusi dal ministero delle Infrastrutture. Il dato dei primi sette mesi di quest'anno mostra 960.765vetture immatricolate, in crescita del 21% rispetto alle 793.873 unità di gennaio-2022, ma con 276.000 unità in meno in confronto allo stesso periodo 2019. La marcia per il recupero dei volumi persi durante la crisi pandemica è quindilunga: ledi ...

Vendite di auto in crescita dell'8,75% a luglio in Italia Agenzia ANSA

