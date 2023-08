Australia | uomo di 45 anni accusato di 1 623 abusi sessuali su minori La polizia | «Una scoperta agghiacciante»

(Di martedì 1 agosto 2023) Inundi 45di 1.623 reati disu, che hanno coinvolto 91 bambine e giovani ragazze. Le violenze dell’– che ha lavorato in una dozzina di centri per l’infanzia a Brisbane, Sydney e altre città – sarebbero avvenute in un periodo che va dal 2007 al 2022. Degli oltre 1.600 reati contestati al 45enneno ci sono anche 136 accuse di stupro e 110 accuse di rapporticon bambini sotto i 10. L’è stato arrestato dallafederalena (Afp) nell’agosto 2022. In quell’occasione gli agenti hanno scoperto un hard disk pieno di materiale pedopornografico con bambine e ...

L'aveva superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini in, ha detto la polizia. Le indagini sull'ex maestro d'asilo Dalle indagini è emerso che il 45enne aveva registrato ...L'avrebbe registrato con cellulari e telecamere mentre lavorava in una decina di asili nido nella città australiana di Brisbane (tra il 2007 e il 2013 e ancora tra il 2018 e il 2022), all'estero ..., undi 45 anni, ex assistente d'infanzia, è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di aver abusato di 91 bambine in età prepuberale. L'rischia l'ergastolo per i 1.623 ...

Australia, uomo di 45 anni accusato di 1.623 abusi sessuali su ... Open

(Adnkronos) – Un ex assistente all’infanzia è stato accusato di 1.623 reati di abuso ai danni di 91 ragazze preadolescenti in varie città australiane e in altri Paesi. Ad annunciarlo è stata oggi la p ...Australia, un uomo di 45 anni rischia l'ergastolo per i 1.623 abusi su minori che sarebbero avvenuti a Brisbane, Sydney e all'estero nell'arco di 15 anni.