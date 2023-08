Australia | maestro d' asilo accusato di abusi su 91 bambine

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Canberra, 1 ago. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Un ex assistente all'infanzia è statodi 1.623 reati di abuso ai danni di 91 ragazze preadolescenti in varie cittàne e in altri Paesi. Ad annunciarlo è stata oggi la poliziana, precisando che i reati sarebbero stati compiuti tra il 2007 e il 2022. L'imputato, 45 anni, è sotto custodia da agosto 2022 con l'accusa di sfruttamento di minori e trasporto di materiale pedopornografico. Da allora, gli agenti hanno rintracciato altro materiale pedopornografico su dispositivi elettronici presumibilmente di proprietà del sospetto. L'uomo avrebbe registrato con cellulari e telecamere mentre lavorava in una decina di asili nido nella cittàna di Brisbane (tra il 2007 e il 2013 e ancora tra il 2018 e il 2022), all'estero tra il 2013 e il 2014; e ...