Australia | maestro d' asilo accusato di abusi su 91 bambine | gli inquirenti | 1623 crimini sessuali di cui 110 stupri

Inun exd'asilo è stato accusato di aver aggredito e violentato 91 bambine , lo ha detto oggi la polizia. Le aggressioni sono avvenute in dieci diversi asili nido tra il 2007 e il 2022 ...... 604 di maltrattamento di minori di 16 anni, centinaia di altri riguardano il possesso, la produzione, distribuzione o ottenimento di materiale pedopornografico anche al di fuori dell'Un ex assistente all'infanzia australiano stato accusato di aver aggredito sessualmente 91 bambine, ha detto oggi la polizia descrivendo nel dettaglio un elenco dei suoi presunti crimini tra cui 136 ...

