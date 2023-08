Australia | maestro d’asilo accusato di abusi su 91 bambine

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Un ex assistente all’infanzia è statodi 1.623 reati di abuso ai danni di 91 ragazze preadolescenti in varie cittàne e in altri Paesi. Ad annunciarlo è stata oggi la poliziana, precisando che i reati sarebbero stati compiuti tra il 2007 e il 2022. L’imputato, 45 anni, è sotto custodia da agosto 2022 con l’accusa di sfruttamento di minori e trasporto di materiale pedopornografico. Da allora, gli agenti hanno rintracciato altro materiale pedopornografico su dispositivi elettronici presumibilmente di proprietà del sospetto. L’uomo avrebbe registrato con cellulari e telecamere mentre lavorava in una decina di asili nido nella cittàna di Brisbane (tra il 2007 e il 2013 e ancora tra il 2018 e il 2022), all’estero tra il 2013 e il 2014; e in un centro a Sydney, tra il ...

Inun exd'asilo è stato accusato di aver aggredito e violentato 91 bambine , lo ha detto oggi la polizia. Le aggressioni sono avvenute in dieci diversi asili nido tra il 2007 e il 2022 ...... 604 di maltrattamento di minori di 16 anni, centinaia di altri riguardano il possesso, la produzione, distribuzione o ottenimento di materiale pedopornografico anche al di fuori dell'Un ex assistente all'infanzia australiano stato accusato di aver aggredito sessualmente 91 bambine, ha detto oggi la polizia descrivendo nel dettaglio un elenco dei suoi presunti crimini tra cui 136 ...

Maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine in Australia: violenze in dieci strutture diverse in 15 anni Virgilio Notizie

Uomo di 45 anni, ex insegnate di asilo, è stato accusato in Australia di aver abusato di bambini in età inferiore ai 10 anni ...(Adnkronos) – Un ex assistente all’infanzia è stato accusato di 1.623 reati di abuso ai danni di 91 ragazze preadolescenti in varie città australiane e in altri Paesi. Ad annunciarlo è stata oggi la p ...