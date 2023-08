Australia | maestro d' asilo accusato di abusi su 91 bambine

(Di martedì 1 agosto 2023) Canberra, 1 ago. - Un ex assistente all'infanzia è statodi 1.623 reati di abuso ai danni di 91 ragazze preadolescenti in varie cittàne e in altri Paesi. Ad annunciarlo è stata oggi ...

Maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bambine in Australia: violenze in dieci strutture diverse in 15 anni Virgilio Notizie

