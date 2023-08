Audi - Nuova Q5 | l' elettrico può aspettare | c' è un plug-in da 100 km a corrente

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 agosto 2023) Non si può dire che il 2022 sia stato un anno di vacche grasse, per il mercato dell'auto. Eppure, alla fine dello scorso anno, l'ha potuto registrare consegne per 1,61 milioni di veicoli in tutto il mondo, un quinto delle quali coperte dalla sua bestseller globale. Che è un'auto ormai non più freschissima, essendo in carriera dal 2017 (e ristilizzata nel 2021) e molto attesa nella sua terza generazione, prevista nella seconda metà 2024: stiamo parlando dell'Q5. Ultima corsa. LaQ5 sarà anche l'ultima della serie. Il motivo? Basta incrociare gli eventi, almeno per come sono calendarizzati nei piani di Ingolstadt. Due in particolare: il primo è l'avvento della Q6 e-tron, una Suv grande come la Q5 ma nativa elettrica e perciò "tagliata" sulla mobilità del futuro; il secondo è la deadline fissata dalla ...