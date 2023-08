Attese e Pos sempre scarichi L' Antitrust avvia verifiche sui disservizi

(Di martedì 1 agosto 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un’attività di verifica nel settore dei taxi sulla base delle criticità che si riscontrano a Roma, a Milano e a Napoli e che creano pesantiper l’utenza: si pensi, ad esempio, ai tempi di attesa, all’uso del tassametro, all’accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei Pos. A comunicarlo è l'autorità in una nota Segui su affaritaliani.it

Le lunghe, i 'problemi' con i pagamenti elettronici , l'impennata del tassametro . Le criticità nel ... all'accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei'. Leggi ..., pagamenti elettronici, richieste inevase. L'Antitrust avvia verifiche sui disservizi del ... all'accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei. A comunicarlo è l'...taxi 1. ANTITRUST, DA MAXI -AL VIA VERIFICHE SUI TAXI - L'Antitrust ha avviato un'attività di verifica nel settore dei taxi per le criticità riscontrate a Roma, Milano e Napoli e che creano 'pesanti disservizi per l'...

Taxi, maxi attese e pos non funzionanti: l'Antitrust avvia verifiche su ... Il Riformista

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha rivolto, per conto dell’Autorità, numerose richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive nei comuni di Roma, ...