Atterrato a Niamey il volo speciale per gli italiani

(Di martedì 1 agosto 2023) L'aereoper portare in Italia i connazionali che vorranno lasciare il Niger èintorno alle 18 nella capitale. Lo riferiscono fonti sul posto. . 1 agosto 2023

Si sono attivati subito anche i francesi con un velivolo miltare due giorni fa e una ... giovedì scorso centinaia di persone si sono radunate nella capitale del Niger, cantando a ...

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - L'aereo speciale per portare in Italia i connazionali che vorranno lasciare il Niger è atterrato intorno alle 18 ...Possibile che nessuno avesse annusato questi moti insurrezionali O la qualità di chi analizza e consiglia è scarsa, oppure, pur andando in giro a proclamare ...