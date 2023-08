Attacco hacker | banche italiane nel mirino dei filorussi

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo le aziende di trasporto pubblico locale, anche alcunehanno subito oggi un. GliNoname057(16) hanno attaccato 16 siti di 5: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco e Chebanca. La notizia è stata confermata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Dopo le aziende di trasporto pubblico locale, anche cinquehanno subito oggi unDelle 5oggetto dell’, 4 avrebbero registrato per alcuni loro siti un disservizio temporaneo: sono stati cioè irraggiungibili per qualche minuto dagli utenti ...

Ma sui loro canali social gli hacker filorussi Noname057 (16) hanno potuto esultare per i loro attacchi informatici contro le "russofobiche autorità italiane".