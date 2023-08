Attacchi russi in Ucraina, ieri 12 morti e 104 feriti Agenzia ANSA

Almeno 12 persone sono morte a altre 104 sono rimaste ferite negli attacchi lanciati ieri dalle forze russe su nove regioni ucraine: lo hanno riferito oggi funzionari locali, come riporta il Kyiv Inde ...Un attacco russo ha colpito Kharkiv, in Ucraina. Secondo i funzionari locali, un drone nemico, definito come un singolo aereo senza pilota, ha colpito un edificio scolastico che, fortunatamente, in qu ...