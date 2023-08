Gli hackerNoname057(16), sui loro canali, hanno esultato per i lorocontro le autorità italiane definite "russo - fobiche" . Il gruppo, su Telegram, ha rivendicato ufficialmente ...Sei banche italiane hanno subito un attacco hacker rivendicato dai. Al momento non è ancora stata stabilita l'entità del danno, ma si esclude la possibilità ...per eventuali altri, ...Dalla Bps, tuttavia, "viene confermato che glida parte di hacktivistiai danni di soggetti istituzionali nazionali non hanno intaccato l'integrità e la confidenzialità dell'...

Attacchi filorussi a siti di banche italiane e aziende di trasporti. Disservizi limitati Il Sole 24 ORE

C'è anche la Banca Popolare di Sondrio tra le istituzioni bancarie finite nel mirino degli hacker filorussi. E' accaduto ieri, martedì 1 agosto 2023, e la notizia è stata confermata nel tardo pomerigg ...Le aziende di trasporto pubblico coinvolte nell’offensiva includono l’Amat di Palermo e l’Anm di Napoli, mentre le banche prese di mira sono Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Sondrio, ...