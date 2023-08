Atp Los Cabos 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 1 agosto

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Ecco il, glie l’dididell’Atp di Los. Sul cemento messicano del ‘Mifel Tennis Open by Telcel Oppo’ esordio per Alex de Minaur, numero 5 del tabellone, atteso dal qualificato Mansouri. A seguire, la wild card locale Pacheco Mendez sfida il cileno Jarry, numero 6 del seeding. Sul Grandstand, invece, impegnato l’ottavo favorito del draw, il bielorusso Ivashka. Di seguito ilcompleto di giornata, conitaliani. ESTADIO MEXTENNIS Ore 3, De Minaur vs Mansouri A seguire, Pacheco Mendez vs Jarry Non prima delle 6, Gojo vs Garin GRANDSTAND Ore 3, Jung vs Escobedo A seguire, Zhukayev vs Ivashka COURT 1 Ore 3, Koepfer vs Barrios Vera A seguire, Virtanen vs ...