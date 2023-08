ATP Los Cabos 2023 | ci sarà Tsitsipas-Isner | prima giornata senza scossoni in Messico

(Di martedì 1 agosto 2023) Si è appena conclusa lain quel di Los, in, per il locale ATP 250. Cinque gli incontri di primo turno che sono andati a terminare, con diversi protagonisti (messicani e non) che saranno protagonisti più che altro dalla notte che seguirà. Una figura di primo piano, però, già si vede. Ed è quella di John: il trentottenne della North Carolina fa valere le proprie capacità su questi campi e supera l’australiano Rinky Hijikata per 6-2 7-6(4), guadagnandosi un appuntamento da campo centrale pieno contro Stefanos(il greco conduce 5-2 nei precedenti e ha vinto tutti gli ultimi cinque). Nella stessa zona di tabellone avanti l’olandese Gijs Brouwer, vittorioso per 6-2 4-6 6-2 nei confronti del canadese Gabriel Diallo. ATP Washington ...

Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 1 agosto dell'ATP Los Cabos 2023. Sul cemento messicano del 'Mifel Tennis Open by Telcel Oppo' esordio per Alex de Minaur, numero 5 del tabellone, atteso dal qualificato Mansouri.

