Atp Kitzbuhel 2023 | Huesler-Altmaier sospesa per pioggia | gli aggiornamenti

(Di martedì 1 agosto 2023) Subito uno stop nel programma di martedì 1 agosto dell’Atp 250 di. Lainterrompe la partita tra lo svizzero Marc-Andreae il tedesco Danieldopo soli tre giochi, con quest’ultimo sotto di un break sul 2-1 e servizio. Meteo permettendo, il programma odierno prevede anche l’esordio del beniamino di casa Dominic Thiem, in tabellone grazie a una wild card. Aggiornamento, ore 15:05 – I giocatori sono tornati in campo ed il match è finalmente ripreso. SportFace.

