ATP Kitzbuhel 2023 | avanzano Djere ed Altmaier Sospeso il match di Thiem

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Non si sono ancora completati idel primo turno nel torneo ATP di. Sono stati, infatti, stati sospesi dueper pioggia: il primo è quello del padrone di casa Dominic, il più atteso sulla terra rossa austriaca, che era in svantaggio sul 4-2 nel primo set contro l’argentino Facundo Bagnis; il secondo, invece, era appena iniziato con il serbo Dusan Lajovic avanti per 1-0 sul cinese Zhang. Tra igiocati sicuramente spicca la vittoria del serbo Laslo, che prosegue nel suo ottimo periodo di forma dopo la finale ad Amburgo, battendo l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-4 7-6. Il serbo se la vedrà ora con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che ha battuto in due set per 6-3 6-4 l’austriaco Novak. Vittoria in rimonta per il francese ...