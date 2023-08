(Di martedì 1 agosto 2023) Come riportato da insidethegames.biz, il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, nel corso di una conferenza stampa in vista dei Mondiali di, ha svelato ulteriori dettagli sul format delin programma nel. Si tratterà di una stagione senza Olimpiadi, né Mondiali, con gli Europei come unicodi rilievo internazionale, quindi proprio nelverrà lanciato questo terzo, che punterà a coinvolgere il meglio dell’mondiale. Non è stato ancora definito il tutto, ma l’idea è quella di programmare “due o tre serate didi alta qualità che si concentri sul meglio. Non ci sarà un gran numero di partecipanti, e non ci saranno batterie“. ...

... una buona preparazionee il lavoro sul campo per affinare colpi e strategia. Potrà ... Rientrata a pieno regime nel Tour dopo la sosta forzata, Elisabetta si è trovata difuori dalle ...Roberta Bruni (Cs Carabinieri sez) vince il titolo del salto con l'asta in 4,60m; prova a 4,73m per ilprimato italiano ma non riesce. Nel salto triplo femminile lotta sul filo dei ......(sempre Dowland sempre Dolente) ad un certo numero di Galiards (la Gagliarda è una danza, ... distrazioni vocali - il virtuosismo strumentale dell' ensemble ,venuto, ma già solidamente ...

Atletica, nuovo evento globale nel 2026 L'annuncio di Coe OA Sport

Nella fantastica cornice della IV edizione del Trofeo dell'Istmo: corsa su strada, fitwalking e urban trekking , come nuovo modo di fare turismo dolce per ...In evidenza Diallo, Matarazzo, Gatto e Massa, ma da segnalare anche la grande prestazione di Alice Minetti a Courmayeur e degli altri roatesi a Limone Piemonte ...