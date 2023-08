Atletica | niente doping per Bol | test falso positivo per l’australiano

VEDI ANCHE Stretta in Iran: 'scuola a chi non porta il velo' Nouhaila Benzina, campionessa ... Nell'in pista con il capo coperto anche Sarah Attar , nata in California, ma di origini ...finale e 12esima piazza in questi campionati italiani assoluti con il tempo di 52"54 che non ...risulti un piazzamento di grandissimo livello c'è del rammarico per la valdostana dell'...... dice Bova presentando la serie in cui interpreta un insegnante di, un mental coach a cui ... Non a casomeno Francois Truffaut nel 1982 in una lettera scrisse che 'di tutti i festival ...

Atletica, Andrew Howe torna in gara! "Niente ritiro, sogno gli Europei 2024 con Furlani" OA Sport

Prima giornata di gare per l'atletica alle Universiadi, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Tre azzurri erano impegnati a Chengdu (Cina). Alice Mur ...La tennista ucraina rifiuta di stringere la mano agli avversari russi e bielorussi dallo scoppio della guerra. Gli organizzatori del torneo, però, lo avevano preannunciato: Svitolina e Azarenka dopo ...