Atletica | Jacobs Pronto a tornare | voglio dare il meglio

(Di martedì 1 agosto 2023) "Due anni dopo la vittoria a Tokyo rivivo un'emozione ineguagliabile", ha scritto sui social ROMA - "Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un'emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia storia. Oggi, l'eco di quel successo risuona dentro di me. Mi chiede

Mi chiede di tornare sulla pista, di risentire l'energia del traguardo, la passione della competizione', scrive su Instagram. Così l'oro olimpico nei 100 metri Marcell, a due anni esatti dal trionfo di Tokyo, ricorda sui social quel momento e si dice pronto a tornare in vista dei prossimi impegni internazionali, a ... era il primo agosto 2021, Marcellha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri piani con ... stabilendo il nuovo record europeo della distanza regina dell'leggera con 9"84, primo ...

