(Di martedì 1 agosto 2023) Idileggera andranno in scena dal 19 al 27 agosto a Budapest. Cinquee una staffetta tricolore hanno siglato prestazioni valide per piazzarsi nella top-10 delle. Gianmarco Tamberi si trova in quarta posizione nella classifica del salto in alto grazie ai 2.34 metri superati lo scorso 16 luglio a Chorzow, quando diede vita a un mirabolante duello rusticano con Mutaz Essa Barshim. La sfida tra i Campioni Olimpici animò lo Stadion Slaski della località polacca, il qatarino ebbe la meglio con 2.36 che è anche la world lead davanti allo statunitense JuVaughn Harrison (2.35 a Londra, quando sconfisse Barshim) e al russo Danil Lysenko (2.35, ma non lo vedremo aiper noti motivi). Andy ...

LA VIA DEI LUPI " IRON TRAIL Vittoria di categoria femminile Over 50 per Silvana Pecollo: la portacolori dell'Roata Chiusani chiude l'anello di 11km per 650 D+ salita e discesa dell'Iron ...Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono i due protagonisti dell'italiana in questo epico ... Grande, infine, è la passione per i tatuaggi (sul petto, fraaltri, sfoggia la grande scritta '...'Sono pronto per la corsa, per riassaporare quelle emozioni indimenticabili'. A due anni dall'oro olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs vuole superare il momento difficile perstop da infortunio e con un post social racconta la sua voglia di rientrare, a venti giorni dal via ai Mondiali di Budapest . 'Due anni dopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un'...

Atletica, gli italiani in top10 nelle classifiche mondiali stagionali del 2023 OA Sport

Ottime prove per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati ai Campionati Italiani Assoluti, in scena a Molfetta dal 28 al 30 Luglio. Molto bene Vincenzo Matarazzo, che sigla il nuovo Perso ...Il 1° luglio 2023 si è aperta la finestra di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda l'atletica leggera (anche se per 10.000 metri, marcia, Maratona e marcia il sipario si era ...