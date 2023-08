Atletica | Alice Muraro avanza col miglior tempo alle Universiadi Botter in finale | Federici eliminato sui 100

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Prima giornata di gare per l’, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Tre azzurri erano impegnati a Chengdu (Cina).ha firmato ilnelle batterie dei 400 ostacoli: l’azzurra ha vinto la prima serie con ildi 56.97 e ha staccato il biglietto per le semifinali con ampio margine nei confronti della svizzera Karin Jasmin Disch (57.52), della brasiliana Marlene Silva Dos Santos (57.61) e della sudafricana Gezelle Magerman (57.66). Federicaha spedito il giavellotto a 48.34 metri ed è riuscita ad agguantare lacon la dodicesima e ultima misura, salvandosi per appena 28 centimetri dall’eliminazione. Guida ...